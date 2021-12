Il disgustoso post di un militante di Fratelli d'Italia: "Noi siamo veri uomini, a voi non piace la fi*a"

globalist

17 Dicembre 2021

Raj Ducci è presidente della sezione di Fratelli d’Italia di Fino Mornasco. Ha un profilo Instagram in cui raggiunge poco più di mille follower, e molto probabilmente il partito neanche sa della sua esistenza. Eppure, Ducci prende il logo di FdI e lo utilizza su post di questo tenore:

“Noi abbiamo un taglio decente. Voi vi fate i rasta; noi ci alleniamo, voi dormite in un centro sociale; noi lavoriamo, voi occupate i parchetti e i marciapiedi; noi vestiamo con rigore, voi vestite stracci che toccano per terra; noi beviamo in compagnia, voi avete problemi di tossicodipendenza; noi studiamo, voi sbraitate slogan; noi siamo puliti, voi siete sporchi; noi siamo belli e lo sono anche le nostre donne; voi siete unti, brutti e vi fa schifo la figa. È questione di stile…e questo perché noi siamo uomini, voi siete zecche”.

Da che parte cominciare? Al di là del tono da bullo di periferia (cosa che, in fondo, non sembra essere lontano dalla realtà), il post di questo personaggio è un mix letale di omofobia, misoginia, volgarità, spregio dei diritti civili e ignoranza. Fa sinceramente paura pensare che una parte dell’elettorato di Fratelli d’Italia, sebbene (vogliamo sperare) piccola sia vicina a questo tipo di pensieri.

Le pagine social di Ducci sono ovviamente un continuo reiterare queste bestialità. E sebbene Ducci non abbia ruoli nel partito e non conti nulla all’interno del partito, è comunque un presidente di sezione che utilizza il logo di Fratelli d’Italia e rilancia, dalla sua pagina Instagram, alla pagina di tesseramento di FdI e fa propaganda per Giorgia Meloni. Alla quale noi chiediamo: intendete prendere provvedimenti?