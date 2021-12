Le bugie del sedicente cristiano Salvini: "La Ue invita a non festeggiare il Santo Natale e allora..."

globalist

11 Dicembre 2021

Preroll

Dopo Giorgia Meloni di nuovo in campo Matteo Salvini nel derby reazionario tra pseudo cristiani che devono difendere la ‘tradizione’ usano crocifissi e vangeli non come simbolo di pace, di fratellanza, di solidarietà e di accoglienza ma come simbolo di esclusione dell’altro.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Così, come ormai fanno da quale anno, i nostri estremisti di destra con l’avvicinarsi della feste danno il via a un bombardamento mediatico sul Natale e su tutto il resto dicendo falsità a tutto spiano, giusto perché i beoti che danno loro ascolto sono gli stessi incapaci di riconoscere una totalmente inverosimile notizia dell’inesistente comune di Bugliano (che non esiste ma è un account satirico) dalla realtà.

Middle placement Mobile

Ora Salvini è riuscito nell’impresa di dare addirittura la colpa alla Ue per la vandalizzazione di una statua della Madonna.

Dynamic 1

Un gesto esecrabile che – però- rientra nella casistica delle decine e decine di vandalizzazioni quotidiane con le quale si distrugge di tutto e di più: vetri, auto, cartelli stradali, statue, busti, case, scuole e chi più ne ha più ne metta.

E ace ha detto Salvini? “La Commissione Europea invita a non festeggiare il Santo Natale per non offendere gli altri, e qualche cretino compie queste schifezze”.



Quindi c’è una connessione tra questo alato pensatore tra un atto vandalico e la commissione che invita a non festeggiare il Natale.

Dynamic 2

Ma poi ce ne è un’altra: quando la Commissione europea ha invitato a non festeggiare il Natale?

C’è qualche direttiva Ue contro il Natale? C’è quale appello a non festeggiare il Natale? C’è qualche risoluzione?

Ovviamente no. E questi cristiani (sedicenti)dovrebbero sapere che dire le bugie è peccato mortale. Ottavo comandamento, tanto per ricordare.

Dynamic 3