Salvini si (ri) traveste da cristiano e rilancia il tormentone sul Natale e famiglia tradizionale

29 Novembre 2021

Alle volte Salvini è veramente sorprendente, persino nella sua prevedibilità. Tornando con la memoria a un paio di anni fa, di questi tempi lui e l’amica Meloni cominciavano un tour de force in vista del Natale, che andava difeso contro l’invasione islamica.

Per forza di cose, l’anno scorso lo spirito natalizio è venuto un po’ meno, quindi quest’anno Salvini ha deciso che bisogna giocare d’anticipo. E dicembre non è nemmeno iniziato che il leader della Lega si mette il costume da Babbo Natale (metaforicamente, ma conoscendolo…) e twitta con fare aggressivo “MARIA. GIUSEPPE. VIVA IL NATALE. Sperando che in Europa nessuno si offenda…”.

Come si diceva, è sorprendente. Per vari motivi, primo tra tutti chi dovrebbe offendersi. Salvini vuole forse fare riferimento alle legislazioni europee che sono avanti anni luce rispetto all’Italia nel riconoscimento delle famiglie omogenitoriali? Oppure il Natale e la santità della famiglia cristiana mamma-papà-bimbo è stata oggetto di minacce da un misterioso nemico di cui non siamo a conoscenza?

Insomma, il tweet di Salvini sembra un urlo contro il nulla, visto che sicuramente, tra variante Omicron e contagi in aumento, a Natale ci sarà ben altro cui pensare che ad allestire il presepe. Ma se questa deve essere la sua battaglia, faccia pure: nulla cui non siamo già abituati.