Meloni con l'elmetto: "Sui migranti fallimento di Draghi al vertice Ue"

La sua è una fissazione: il suo pensiero è 24h sui migranti e qualsiasi politica decisa dal governo per lei è impresentabile e privo di significato.

Giorgia Meloni ha commentato le dichiarazioni del premier Draghi al termine del Consiglio Ue, nel quale aveva dichiarato: "Il mio obiettivo non era ottenere un accordo sui ricollocamenti, era prematuro avere un

accordo per noi conveniente".

Questa la risposta della capa di Fratelli d’Italia: “E' incomprensibile la soddisfazione del presidente del Consiglio Draghi per le conclusioni del Consiglio europeo sull'immigrazione. Al rinnovo dell'accordo con la Turchia di Erdogan e allo stanziamento di altri tre miliardi di euro da versare ad Ankara corrisponde, infatti, il nulla totale sul fronte del Mediterraneo centrale. Poche e generiche righe sulla Libia, nessun impegno concreto per bloccare le partenze, zero azioni risolutive per arginare il flusso incontrollato di immigrati. Risultato: l'Europa abbandona l'Italia al suo destino". E' quanto dichiara in una nota il presidente di Fratelli d'Italia,

Secondo Meloni si è trattato di "un clamoroso fallimento del nostro Governo che non può essere nascosto sotto il tappeto. Blocco navale, hotspot in Nord Africa per valutare chi ha diritto all'asilo ed equa distribuzione nei 27 Paesi Ue, rimpatrio dei clandestini: questa - afferma la leader di FdI - è l'unica strada che l'Esecutivo deve percorrere se vuole affrontare davvero l'emergenza immigrazione. Tutto il resto è propaganda".

