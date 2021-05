Tajani si smarca da Salvini: "Noi vogliamo fare le riforme"

L'esponente del Pd: "La nostra economia soffre di troppi lacci e lacciuoli. E poi bisogna avviare la riforma del fisco e quella della giustizia anche se non so se riusciremo ad avere una riforma ad ampio spettro"

admpumiddle

Ora anche i sedicenti 'liberali' di Forza Italia cercano di smarcarsi dalla morsa dell'estrema destra sovranista di Salvini (e Meloni).

E rispetto alla loro presenza al govero Draghi si differenziano.

"Noi vogliamo che si facciano le riforme, soprattutto quella della burocrazia, che è la riforma delle riforme. La nostra economia soffre di troppi lacci e lacciuoli. E

poi bisogna avviare la riforma del fisco e quella della giustizia anche se non so se riusciremo ad avere una riforma ad ampio spettro per le posizione giustizialista dei Cinquestelle e di parte del Pd".

Così Antonio Tajani, in un'intervista a Il Giornale, a proposito della posizione di Matteo Salvini, il quale ha sostenuto che con questa maggioranza non è possibile fare le riforme del fisco e della giustizia.