Armi e violenza tra i minori: l'allarme di Save the Children  

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17 Marzo 2026 - 22.08 Culture

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Nonostante l’Italia conservi uno dei tassi di criminalità minorile più contenuti del panorama europeo, il tessuto sociale adolescenziale sta attraversando una mutazione silenziosa e preoccupante. I dati emersi dal rapporto “(Dis)armati”, realizzato dal Polo Ricerca di Save the Children, delineano un paradosso: diminuiscono complessivamente le segnalazioni ai servizi sociali rispetto a vent’anni fa, ma cresce l’intensità degli scontri diretti. Rapine, lesioni e risse vedono un coinvolgimento sempre più frequente di ragazzi tra i quattordici e i diciassette anni, segnando un raddoppio delle denunce per alcuni reati violenti nell’arco dell’ultimo decennio.

Questo scenario suggerisce che la questione non possa essere liquidata come un mero problema di ordine pubblico, poiché affonda le radici in “fragilità emotive, solitudine e vuoti educativi e relazionali” che chiamano in causa l’intera comunità adulta. Il fenomeno più emblematico di questa deriva è la crescente familiarità dei giovanissimi con le armi bianche. Secondo le analisi dell’organizzazione, il numero di minori fermati per porto abusivo di oggetti atti a offendere è più che raddoppiato dal 2019 a oggi, alimentato da una pericolosa normalizzazione del coltello come strumento di difesa o di affermazione sociale.

Si genera così un meccanismo perverso in cui la percezione di un mondo esterno ostile spinge l’adolescente ad armarsi per sentirsi protetto, finendo però per alimentare un “cortocircuito della paura” che espone al rischio di violenze irreparabili. Molti ragazzi descrivono lo scoppio dell’aggressività come un distacco dalla realtà, quasi una transizione virtuale dove, come racconta un giovane intervistato nella ricerca, “in quel momento sei come in un videogame, vuoi solo finire il livello”.

L’indagine evidenzia inoltre come le dinamiche di gruppo siano diventate fluide e imprevedibili, spesso slegate dalle vecchie gerarchie criminali e catalizzate dai social media. Le piattaforme digitali trasformano l’atto violento in una performance pubblica da filmare e condividere, amplificando il senso di appartenenza a discapito dell’empatia. In questo contesto, le risposte puramente punitive, accentuate anche dall’attuazione del Decreto Caivano, rischiano di risultare insufficienti se non accompagnate da un cambio di prospettiva. Come sottolineato da Antonella Inverno, Responsabile ricerca e analisi dati di Save the Children, per affrontare tale complessità è indispensabile che il mondo adulto impari a “ascoltare davvero i giovani e a coglierne i bisogni più profondi”, evitando di reagire solo sull’onda del clamore mediatico.

La sfida per il futuro si gioca dunque sulla capacità delle istituzioni di riempire i vuoti di prospettiva che spingono alcuni minorenni verso l’illegalità o, nei casi più gravi, verso l’affiliazione mafiosa. Come evidenziato da Giorgia D’Errico, Direttrice Relazioni Istituzionali dell’organizzazione, puntare esclusivamente su misure repressive “può sembrare una risposta immediata, ma non funziona”, poiché la violenza fiorisce dove mancano alternative educative e spazi di espressione sicuri. La soluzione risiede nella costruzione di un’alleanza sociale che promuova l’educazione alla non-violenza e il supporto psicologico, restituendo ai ragazzi gli strumenti emotivi necessari per affrontare il mondo senza bisogno di impugnare un’arma.