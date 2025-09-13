A Milano "Il valore della testimonianza", la mostra per Andy Rocchelli

redazione Modifica articolo

13 Settembre 2025 - 22.01 Culture

ATF

“Il valore della testimonianza”: questo il titolo della mostra con gli scatti realizzati da Andy Rocchelli in Donbass, nei suoi ultimi attimi di vita prima che venisse assassinato nel 2014.

L’esposizione, organizzata dall’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, dall’Associazione Lombarda Giornalisti, dalla Fondazione Diritti Umani e dal Collettivo Cesura, avrà luogo presso lo Spazio Circolo della Stampa di Milano, dal 18 al 26 settembre, con reperti ed estratti unici (24 fotografie e 4 pannelli esplicativi) che testimoniano appunto le esperienze vissute dal giornalista in prima persona.

La mostra si aprirà il 18 settembre alle ore 17 con un incontro con Elisa Signori e Rino Rocchelli, genitori del fotoreporter ucciso, allo Spazio Circolo della Stampa; oltre a loro saranno presenti Danilo De Biasio, giornalista e direttore della Fondazione e del Festival dei Diritti Umani, Mario Calabresi, giornalista, fondatore e direttore di Choramedia, Riccardo Sorrentino, Presidente OdglL, Giuseppe Giulietti, giornalista ed ex presidente della Fnsi e Paolo Perucchini, giornalista e Presidente dell’Alg.

Per le 18 è invece prevista l’inaugurazione della mostra, realizzata con il contributo e il patrocinio dell’Ordine nazionale dei Giornalisti, con anche il contributo delle associazioni Amici di Roberto Morrione, Articolo 21, Libera.

Il racconto, tramite il quale riviviamo le esperienze di Andy Rocchelli, comprende in sé anche gli altri conflitti che sono attivi in tutto il mondo; indicativo per questo il titolo scelto, “Il valore della testimonianza”, tra il rischio quotidiano per la propria incolumità sul campo, e per dover svolgere il proprio lavoro, negli scatti e nei racconti.