Realmonte, sfiduciata la sindaca: Scala dei Turchi presa d’assalto senza controlli.

Negli scorsi giorni, il Consiglio Comunale di Realmonte, il paese della famosa e incantevole Scala dei Turchi, ha sfiduciato la sindaca Lattuca.

Prima conseguenza dell’improvvisa crisi politica è stato un allentamento dei controlli che l’amministrazione aveva predisposto a tutela della Scala dei Turchi, che è stata nuovamente assaltata dai turisti, come documenta l’associazione MareAmico.

Tutto ciò avviene in maniera completamente abusiva, senza che venga rispettato il numero previsto e contingentato dei visitatori, senza alcuna sorveglianza e, soprattutto, senza che nessuno impedisca ai turisti di invadere la zona ovest della Scala dei Turchi. Questa area è interdetta alla fruizione per tutelarla, ma anche perché pericolosa, a rischio reale di crollo.

“Purtroppo questa squallida operazione politica” – denuncia MareAmico – “cancellerà tutto ciò che di buono era stato fatto per la Scala dei Turchi, per Realmonte e per l’intera provincia di Agrigento; come la riapertura dell’importante sito, la sua vigilanza e l’avvio dell’iter per realizzare la Fondazione”.