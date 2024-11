A Napoli un 13enne accoltellato da un ragazzino di dieci dopo la lite per un pallone

Powered by

18 Novembre 2024 - 11.46

Ancora un episodio di violenza con protagonisti giovanissimi in provincia di Napoli. A Giugliano in Campania, un ragazzino di 13 anni è stato accoltellato alla coscia sinistra durante una lite per un pallone.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il 13enne stava giocando con alcuni amici in un campo di calcetto quando è stato avvicinato da un bambino di 10 anni, che voleva impossessarsi della palla. Poco dopo aver passato il pallone a un compagno di gioco, il bambino ha estratto un piccolo coltello dalla tasca e lo ha colpito, per poi fuggire.

Alcuni genitori presenti, venuti a conoscenza dell’accaduto, sono intervenuti per soccorrere il ragazzo. Hanno tamponato la ferita e lo hanno accompagnato a casa, dato che vive nei pressi del campo. Successivamente, il 13enne è stato portato all’ospedale San Giuliano, dove i medici gli hanno applicato un punto di sutura prima di dimetterlo.

I carabinieri hanno avviato un’indagine per chiarire la dinamica dei fatti e identificare l’aggressore, che il giovane ferito ha dichiarato di non conoscere. Gli agenti si sono recati sul luogo dell’incidente, ma il campo di calcetto non è dotato di telecamere di sorveglianza, rendendo le indagini più complesse.