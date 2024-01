Tende un cavo d'acciaio in mezzo a Viale Toscana, arrestato un 24enne: "Era solo una bravata, ci annoiavamo..."

globalist Modifica articolo

4 Gennaio 2024 - 16.35

ATF

A Milano, un 24enne insieme ad altri 2 amici ha teso un grosso cavo d’acciaio su viale Toscana ad altezza uomo, una bravata che ha causato un incidente senza gravi danni ma che sarebbe potuta costare la vita.

Il 24enne era in compagnia di altre due persone, in tre hanno teso il cavo d’acciaio dopo averlo prelevato da un vicino cantiere. Quando i carabinieri lo hanno rintracciato e fermato, il 24enne ha spiegato che lo avevano fatto perché `si stavano annoiando´.

“Ho sentito dei rumori, mi sono affacciato, ho visto queste persone che avevano legato il cavo. Poi è passata un’auto e ha beccato il filo in pieno”. È il racconto di Nicola Ricciardelli, 26 anni, consulente finanziario che ha allertato i carabinieri di quanto accaduto nella notte, intorno alle 2.30, in viale Toscana, a Milano, dove tre giovani hanno legato un cavo d’acciaio e lo hanno teso in strada, ad altezza uomo.

“Ho richiamato i tre che si sono allontanati, ho chiamato i carabinieri e intanto quei ragazzi sono tornati e ridevano del botto che aveva fatto l’auto. Dietro la macchina, al semaforo c’era un motorino che ha svoltato a destra, se invece fosse andato dritto oggi staremmo parlando di un morto”»”.

L’auto, secondo il racconto di Ricciardiello, «si è fermata circa 300 metri più avanti, ma il conducente non è mai sceso, poi, dopo circa un quarto d’ora è ripartito. Non so in che condizioni sia il conducente dell’auto, ma la macchina sicuramente non era `indenne´, parliamo di un cavo edile bello grosso, in acciaio».