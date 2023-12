Incendio all'ospedale, il cordoglio del Pd di Tivoli: "Adesso fare tutto il necessario per aiutare"

redazione Modifica articolo

9 Dicembre 2023 - 16.00 Tivoli

Un dramma che ha colpito non solo la città di Tivoli ma tutto il territorio. E anche i democratici tiburtini hanno voluto testimoniare nla loro vicinanza anzitutto verso chi ha subito un lutto ma anche verso tuti gli operatori sanitari e i soccorritori che hanno evitato che l’incendio avesse conseguenze più gravi.

Per questo Marco Feri, segretario del Pd di Tivoli ha voluto manifestare la propria vicinanza nell’immediato, ma anche promettendo una attenzione e presenza politica perché l’ospedale possa tornare al più presto alla normalità e i livelli di sicurezza siano garantiti con più puntualità.

“La comunità Tiburtina e noi tutti siamo sconvolti davanti agli eventi tragici che hanno riguardato la notte scorsa il nostro ospedale – ha detto Feri – Ci stringiamo in cordoglio alle famiglie delle vittime e in solidarietà ai pazienti e alle loro famiglie, agli operatori sanitari e alla cittadinanza tutta. Ringraziamo i soccorsi, la protezione civile e le forze dell’ordine per aver prestato un pronto intervento, e ringraziamo chi ancora è al lavoro.

Un duro colpo per la sanità di un territorio le cui difficoltà sono note. Faremo tutto il necessario all’interno delle istituzioni per aiutare”