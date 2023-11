Neve al nord e pioggia sul resto d'Italia: ecco come cambierà il clima nelle prossime ore

globalist Modifica articolo

28 Novembre 2023 - 09.22

L’inverno è arrivato, il Nord Italia è alle prese con la prima vera morsa del freddo artico, mentre nel Centro Sud i temporali hanno caratterizzato le ultime ore. Al Centro Sud continueranno le piogge, in particolare sul versante tirrenico e attenzione anche alla neve, scesa fino in collina mentre nei prossimi giorni imbiancherà solo le cime più alte degli Appennini.

Al Nord l’aria fredda, si concentrerà sulla Val Padana: insieme allo smog, il freddo sarà ancora protagonista per almeno 10 giorni con possibili deboli nevicate anche in pianura. Nelle prossime ore il settentrione sarà asciutto, con piogge e locali temporali che si sposteranno dalla Toscana e dalla Sardegna ancora verso l’Umbria, il Lazio, la Campania e la Calabria tirrenica.

Mercoledì, con lo spostamento della perturbazione verso la Grecia, avremo una tregua meteorologica: da Nord a Sud il tempo sarà asciutto e meno ventoso. L’ultimo giorno di novembre sarà nuovamente segnato dal brutto tempo, invernale al Nord ed autunnale al Centro Sud. Stessa sorte per l’inizio di dicembre, con un clima invernale al Nord ed autunnale al Centro Sud.

Potrebbe esserci un nuovo crollo delle temperature nel weekend con aria polare in arrivo dalla Russia. Se questa irruzione venisse confermata, ci potrebbero essere le condizioni per nevicate diffuse in Pianura Padana all’inizio della prossima settimana.