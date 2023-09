Palermo, una 76enne travolta da un mezzo dell'Esercito: è morta sul colpo

globalist Modifica articolo

28 Settembre 2023 - 12.26

Una donna è morta a Palermo, in viale Lazio, travolta da un mezzo pesante dell’Esercito. Inutili i soccorsi, la donna di 76 anni è morta sul colpo.

Un altro grave incidente è avvenuto a Roma, dove una donna di 42 anni, originaria delle Filippine, è stata ferita in modo grave, dopo essere stata travolta, da una macchina che è non si è fermata. L’incidente è avvenuto questa mattina dopo le 6 su via Prenestina, all’altezza di largo Preneste.

I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia di Roma Capitale del V Gruppo Prenestino. Dalle testimonianze, e dai video estrapolati dalle telecamere di videosorveglianza pare che l’auto pirata fosse una Fiat Panda. Durante la fuga, l’utilitaria ha danneggiato tre automobili, una Ford Focus, un’altra Fiat Panda e una Toyota Corolla.