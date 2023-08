Caldo africano, da venerdì si ricomincia: picchi di 40 gradi fino a fine mese...

globalist Modifica articolo

16 Agosto 2023 - 11.20

Preroll

Il caldo africano rimarrà in Italia ancora per diversi giorni, l’anticiclone che ha riportato l’afa nel nostro Paese non accenna a volersi spostare altrove. Secondo le previsioni, nei prossimi giorni il caldo si rinforzerà ulteriormente arrivando a toccare picchi di caldo fino a 40 gradi.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Fino a giovedì 17 il tempo rimarrà quello degli ultimi giorni. Il sole sarà prevalente su gran parte d’Italia e soltanto sui settori alpini e appennini ci saranno temporali, in particolare in Trentino Alto Adige e Cadore. Da venerdì 18 la svolta che porterà nuovo caldo in tutta Italia.

Middle placement Mobile

Il sole sarà prevalente su tutte le regioni, i temporali sulle Alpi quasi scompariranno e le temperature subiranno una forte impennata a partire dalle regioni centrali. Con l’inizio della prossima settimana le colonnine di mercurio potrebbero alzarsi ulteriormente, raggiungendo i 40°C in Toscana e in Pianura Padana.

Dynamic 1

E’ ancora presto per avere certezze ma intorno al 26-27 del mese il caldo potrebbe interrompersi grazie all’arrivo di una perturbazione atlantica carica di temporali violenti e figlia del ciclone Poppea, già attivo sul Regno Unito.