Gli orsi Jj4 e Mj4 non saranno abbattuti: il Tar sospende ancora una volta l'uccisione

26 Maggio 2023 - 11.44

Gli orsi Jj4 e Mj5 non saranno abbattuti, almeno questa è la sentenza emessa ancora una volta dal Tar di Trento. La decisione è valida fino al 27 giugno prossimo. “La vita degli orsi per ora è salva”, commenta la Lav, che ha presentato ricorso contro le ordinanze di abbattimento assieme ad altre associazioni come Enpa e Oipa.

Le possibilità di trasferire gli animali diventano più concrete, e la Lav depositerà l’approfondimento richiesto per portare in salvo gli animali in un rifugio sicuro, sostenendone interamente le spese. Il 14 dicembre ci sarà l’udienza di merito del Tar, e Lav ritiene che fino a questa data Jj4 e Mj5 non possano essere uccisi.

L’orsa Jj4, il 5 aprile, è ritenuta responsabile dell’uccisione del runner di 26 anni Andrea Papi nei boschi del Monte Peller, in Trentino. Catturata nella notte tra il 18 e il 19 aprile, attualmente si trova in uno dei recinti per orsi del centro di Casteller. L’esemplare Mj5, un orso maschio del peso stimato di oltre 300 chilogrammi che il 5 marzo, invece ha aggredito in valle di Rabbi un escursionista di 39 anni.