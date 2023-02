Killer della 'ndrangheta evade dai domiciliari in attesa della cassazione: doveva scontare l'ergastolo

globalist Modifica articolo

1 Febbraio 2023 - 15.02

Massimilano Sestito, killer della ‘ndrangheta, è evaso dai domiciliari in attesa del giudizio della cassazione, nella casa del padre a Pero, nel Milanese. 51 anni, Sestito stava scontando la condanna per l’omicidio del carabiniere Renato Lio avvenuto nel 1991 a Soverato e poi all’ergastolo per l’assassinio del boss della `ndrangheta Vincenzo Femia, avvenuto a Roma nel 2013, mentre Sestito era in permesso premio.

Il 51enne era stato scarcerato lo scorso 12 gennaio e stava scontando la sua pena ai domiciliari nel Milanese, in attesa della sentenza della Cassazione sull’omicidio Femia, prevista per il prossimo 3 febbraio. A pochi giorni dalla decisione della suprema Corte, la sera del 30 gennaio, i carabinieri della compagnia di Rho si sono recati in casa del padre di Sestito per i consueti controlli, ma non hanno trovato il 51enne. Successivamente i militari hanno appurato che il braccialetto elettronico che l’uomo portava addosso era stato manomesso.