Un ragazzo tetraplegico trovato morto in casa: era stato affidato a una badante

17 Novembre 2022 - 11.23

Un giovane 16enne tetraplegico è stato trovato senza vita in casa a Carnate, Monza. La procura ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati, e ha disposto l’autopsia per chiarire la morte del ragazzo. La madre e il suo attuale compagni erano fuori città per un viaggio, e il 16enne era stato affidato a una badante, in casa al momento dell’arrivo dei carabinieri. Le forze dell’ordine erano state allertate dal padre del ragazzo, che non riusciva a mettersi in contatto con lui. Il giovane è stato trovato nel suo letto senza alcun segno di violenza sul corpo.

