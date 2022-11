Venezia, scontro tra un traghetto e un vaporetto: un passeggero è rimasto ferito

globalist Modifica articolo

15 Novembre 2022 - 15.35

A Venezia un traghetto di linea si è scontrato con un vaporetto, provocando un ferito tra le persone a bordo. L’incidente è stato causato con tutta probabilità dalla scarsa visibilità, vista la fitta nebbia in Laguna.

A bordo del vaporetto c’erano almeno sei persone, una di queste è rimasta ferita e per questo trasportata in ospedale. La nave è rimasta gravemente danneggiata.

La collisione si è verificata alle ore 08:55, coinvolta la nave traghetto “Metamauco”, che collega il Tronchetto con il Lido, e il vaporetto, che non era in servizio e aveva a bordo personale del cantiere, nei pressi dell’approdo dell’isola. Un dipendente Actv che era nel vaporetto 23 è dovuto ricorrere alle cure del Suem 118, e a titolo precauzionale è stato trasportato al pronto soccorso. Gli altri passeggeri hanno subito solo delle contusioni.

Il “Metamauco” non ha riportato danni ed ha ripreso il servizio di linea, con l’autorizzazione della sezione tecnica della Capitaneria di Porto di Venezia. Il vaporetto ha invece riportato danni, in particolare alla copertura della cabina passeggeri, mentre lo scafo è rimasto integro, ed è a

disposizione delle autorità competenti per la verifica e la dinamica dell’accaduto.

Poco dopo si è rischiato un altro incidente nautico. Un vaporetto diretto verso San Marco stava per schiantarsi su un mezzo di Alilaguna, in navigazione lungo il Canale della Giudecca. La prontezza di riflessi del comandante della linea 2 ha impedito lo scontro: accortosi di quanto stava per succedere, ha innestato la retromarcia facendo rallentare l’imbarcazione nel più breve tempo possibile Giudecca.