Il dramma della noncuranza: a Ventimiglia un migrante muore investito da un camion in autostrada

globalist Modifica articolo

7 Novembre 2022 - 10.52

Preroll

Un aspetto poco affrontato dell’argomento migranti è quello che accade dopo l’eventuale sbarco e accoglienza, cosa tutt’altro che scontata come siamo purtroppo costretti a notare in questi giorni. Ma spesso, una volta sbarcate e passate per i centri d’accoglienza, le persone sono lasciate al loro destino. Ed è proprio da questo aspetto che è partita la tragedia avvenuta a Ventimiglia questa mattina, con un migrante morto dopo essere stato travolto da un mezzo pesante sull’A10, all’altezza della barriera autostradale di Ventimiglia.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si trovava sulla carreggiata, quando il camion lo ha investito e trascinato per alcune decine di metri, prima di fermarsi al casello autostradale. Immediato l’intervento del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sull’incidente è intervenuta anche la polizia stradale che sta già visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza dell’area per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.