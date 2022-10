Schiaffi e pugni alla ex per un 'mi piace': la ragazzina si era rifiutata di consegnargli il telefono

globalist Modifica articolo

30 Ottobre 2022 - 14.16

Preroll

Una ragazza è stata aggredita dal suo ex fidanzato per un mi piace ricevuto su Instagram da un altro ragazzo. Al rifiuto della giovane di consegnargli il cellulare il 19enne di Tricase (Lecce) l’avrebbe schiaffeggiata, presa a pugni e poi trascinata fuori casa dai capelli. L’aggressione è avvenuta lo scorso 17 ottobre e per il 19enne è scattato il divieto di avvicinamento.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Durante l’interrogatorio di garanzia l’indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al giudice Angelo Zizzari, firmatario del provvedimento.

Middle placement Mobile

Le accuse – La violenza subita dopo il mi piace sarebbe solo l’apice di una serie di vessazioni che, durante la loro relazione, la ragazza subiva. Dallo stalking fino alle percosse. Secondo l’accusa il giovane le vietava di uscire e se il suo ordine veniva infranto la picchiava, le sputava in volto e le distruggeva il cellulare.

Dynamic 1

Sembrerebbe, poi, che il 19enne fosse possessivo al punto di costringere la sua fidanzata a lasciare il lavoro qualora non l’avessero svolto insieme, arrivando persino a minacciare il suo capo: se non avesse assunto anche lui avrebbe dato fuoco all’esercizio commerciale. Le cose sarebbero peggiorate al termine della relazione, l’indagato avrebbe inviato foto alla sua ex scattate mentre era sotto casa sua, intimandole di non uscire. Quella dello scorso 17 ottobre è stata solo l’ennesima violenza, le lesioni che le ha procurato sono state giudicate guaribili in sette giorni.