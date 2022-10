Migranti, il Viminale valuta il blocco navale per Ocean Viking e Humanity 1

globalist Modifica articolo

25 Ottobre 2022 - 11.18

La nave Ocean Viking e la Humanity 1, secondo il Viminale, non sono «in linea con lo spirito delle norme europee e italiane in materia di sicurezza e controllo delle frontiere e di contrasto all’immigrazione illegale». Per questo, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha emanato, in qualità di Autorità nazionale di pubblica sicurezza, una direttiva ai vertici delle Forze di polizia e della Capitaneria di porto perché informino le articolazioni operative con note verbali alle due ambasciate degli Stati di bandiera (Norvegia e Germania).

