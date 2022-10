Pedone investito a Roma, il 18enne camminava sul marciapiede: era il figlio di due giornalisti del Corriere della Sera

globalist Modifica articolo

20 Ottobre 2022 - 11.26

Un ragazzo di 18 anni è morto questa notte a Roma dopo essere stato travolto da una auto in via Cristoforo Colombo, all’altezza di via Giustiniano Imperatore. Secondo una prima ricostruzione l’autovettura, per motivi ancora da accertare, è uscita fuori strada andando a colpire la segnaletica stradale e poi ha investito il 18enne che si trovava sul marciapiede. Sul posto agenti della polizia locale di Roma Capitale e sanitari del 118.

Il giovane travolto e ucciso da una auto in via Cristoforo Colombo questa notte a Roma era il figlio di una coppia di nostri colleghi, Paola Di Caro e Luca Valdiserri. In un commovente post sui social la madre ha salutato il ragazzo. «Il mio 18enne meraviglioso non c’è più. Il mio bambino che aveva cominciato a correre nella vita. Un’auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla».

Il pm Ermino Amelio affiderà nel pomeriggio l’incarico per eseguire l’autopsia. In procura, intanto, sono attesi gli esiti dei test su alcol e droga disposti sulla ragazza di 24 anni che era alla guida dell’auto. La ragazza avrebbe perso il controllo del mezzo, una Suzuki Swift, finendo sul marciapiede e travolgendo il ragazzo che era a piedi. Sul caso è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale.

Alla coppia di colleghi vanno le dolorose e sentite condoglianze di tutta la redazione di Globalist.