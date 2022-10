Matteo Zuppi, quando il cardinale diceva: "Se cresce la povertà deve crescere la solidarietà"

globalist Modifica articolo

19 Ottobre 2022 - 21.29

Parole sagge da parte di uno dei vescovi più vicini a papa Francesco «Di solidarietà verso i più deboli ne serve di più quando c’è più bisogno, dobbiamo farla crescere. Temiamo che la già enorme povertà e sofferenza che vivono milioni di persone nel nostro Paese possa crescere a causa della crisi economica e quindi se cresce la povertà a maggior ragione deve crescere la solidarietà a tutti i livelli, da quelli delle scelte istituzionali a quelli che ci coinvolgono tutti».

Lo ha detto il presidente della Cei, Matteo Maria Zuppi, a margine del suo intervento ad Assisi per l’ottava edizione del Cortile di Francesco, rispondendo ad una domanda sulla crisi energetica e i riflessi che questa può avere sulla società.

«La vera solidarietà – ha detto il cardinale incontrando i giornalisti – non è quella episodica, ma quella che aiuta a risolvere le cause e che coinvolge tutti. È quella che oltre alla gratuità deve avere anche un po’ di giustizia, di equiparazione, perché se io ho già tanto tengo un po’ di meno per chi non ha niente». Su pandemia e guerra ha poi ricordato che «ci sono storie straordinarie di solidarietà, che hanno suscitato tanta consapevolezza e tanta energia di mutuo aiuto e vicinanza».

Zuppi non è entrato nell’ambito politico stretto: ma è curioso che in questa fase si stia parlando di flat tax, di abolire il reddito di cittadinanza e si fanno resistenza per tassare o redistribuire gli extra-profitti che stanno facendo alcune aziende che si occupano di che approfittano del rialzo dei prezzi.