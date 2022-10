Locomotore in fiamme, muore un operaio nella stazione sotterranea di Sanremo

globalist Modifica articolo

11 Ottobre 2022 - 10.29

Un operaio di una ditta appaltatrice esterna a Rete Ferroviaria Italiana che stava lavorando in un cantiere per la manutenzione della linea ferroviaria tra Taggia e Ventimiglia, è morto questa notte nella stazione sotterranea di Sanremo a causa di un incendio scoppiato a bordo del locomotore di un treno cantiere di cui era alla guida. A provocare le fiamme, secondo quanto riferito dalle Ferrovie dello Stato, sarebbe stato un guasto.

Sul posto sono intervenuti i tecnici di Rfi, i vigili del fuoco e personale sanitario ma per l’operaio non c’era più nulla da fare. L’incidente ha provocato il blocco della circolazione ferroviaria, che è stata poi riattivata su un solo binario poco dopo le 8, con ritardi fino a 30 minuti. Rete Ferroviaria Italiana esprime il proprio cordoglio per la vittima dell’incidente, le cui esatte cause sono ancora in via di accertamento.