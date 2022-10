Due turiste belghe morte a Roma, travolte da un pirata della strada sulla A24

globalist Modifica articolo

10 Ottobre 2022 - 09.34

Due turiste belghe di 25 anni sono morte sabato scorso a Roma, dopo essere state travolte sulla bretella della A/24, all’altezza di Tor Cervara. Le due ragazze erano intervenute per prestare soccorso dopo un incidente automobilistico. Un’auto le avrebbe investite e non si sarebbe fermato dopo l’impatto. Nella serata di domenica le forze dell’ordine avrebbero individuato il sospettato che sarebbe stato portato negli uffici per accertamenti.

Secondo quanto si apprende, per l’incidente due uomini sarebbero stati trasportati in codice rosso in ospedale: uno al Policlinico Umberto I e l’altro a Tor Vergata. Una donna sarebbe invece in codice giallo al San Giovanni. Le due ragazze belghe di 24 e 25 anni sarebbero decedute sul posto. Nella tarda serata di ieri, la Polizia avrebbe individuato il responsabile dell’incidente.