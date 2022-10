Mangiano degli spinaci e finiscono in ospedale: era mandragola, un erba velenosa

globalist Modifica articolo

6 Ottobre 2022 - 16.43

Otto persone sono state intossicate dopo aver mangiato della verdura. E’ accaduto in provincia di Napoli, dove due nuclei familiari sono finiti al pronto soccorso dopo aver mangiato della verdura velenosa scambiata per spinaci o per bieta.

Tutti si sono recati presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli e dimessi dopo alcune ore, tranne un 44enne che è tuttora intubato presso il reparto di Rianimazione dell’ospedale San Giuliano a Giugliano in Campania. E’ probabile che la verdura sia stata acquistata nella giornata di ieri, sfusa e non imbustata, in almeno due punti vendita: uno di Quarto e un altro di Monte di Procida.

La merce, secondo i primi accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Pozzuoli e del Nas, sarebbe stata comprata all’ingrosso presso il Centro agroalimentare di Volla. I lotti in questione sono stati ritirati in via precauzionale per compiere ulteriori accertamenti.

La sintomatologia dell’intossicazione alimentare sarebbe da ricondurre alla mandragola, anche se saranno soltanto gli esami tossicologici ad accertare la natura della verdura. Le persone che sono ricorse alle cure ospedaliere hanno accusato allucinazioni e problemi gastro-intestinali, sintomi che potrebbero essere riconducibili alla pianta già famosa e apprezzata nell’antichità per le sue presunte proprietà magiche.

E’ ritenuta, infatti, l’erba preferita dalle streghe e veniva largamente impiegata nella preparazione di pozioni e unguenti magici di diverso tipo. Già Niccolò Machiavelli, nel Cinquecento, dedicò alla Mandragola una commedia, considerata un classico della drammaturgia italiana. Alla pianta vengono attribuite caratteristiche afrodisiache e utili per combattere la sterilità, ma è piuttosto temuta poiché altamente tossica e confondibile con altre piante commestibili come spinaci, borragine e alcuni tipi di lattuga