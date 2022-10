Napoli, avevano allestito un palco abusivo per festeggiare un compleanno: intervengono i carabinieri

globalist Modifica articolo

4 Ottobre 2022 - 11.20

A Napoli, nel Rione Luzzatti, i carabinieri sono intervenuti per fermare i particolari festeggiamenti per il compleanno di una donna del quartiere. Alcune persone, infatti, stavano montando un palco abusivo. Nella zona di edilizia popolare, scenario della serie di libri di Elena Ferrante, i militari dell’Arma intorno alle 23 sono intervenuti a piazza Lo Bianco, e hanno interrotto l’allestimento del palco improvvisato per poter fare esibire alcuni cantanti in occasione dei festeggiamenti. I carabinieri hanno sgomberato l’area prima che il concerto potesse iniziare.

