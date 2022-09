Uccise il fidanzato con una coltellata al cuore: arrestata Valentina Boscaro per l'omicidio di Mattia Caruso

globalist Modifica articolo

29 Settembre 2022 - 15.35

Preroll

Valentina Boscaro, fidanzata di Mattia Caruso, il 30enne di Albignasego (Padova) accoltellato a morte nella notte tra domenica e lunedì, è stata fermata con l’accusa di omicidio. Caruso e Boscaro erano insieme ai Laghi di Sant’Antonio, dove l’uomo è stato ucciso fuori da un locale. La ricostruzione della donna non aveva convinto gli investigatori e, nell’interrogatorio in caserma, Boscaro avrebbe infine ammesso di aver ucciso il compagno con un coltello a serramanico.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Pur essendo ferito in maniera grave, Mattia Caruso ha avuto la forza di mettersi alla guida della sua auto per poi accasciarsi esanime al suolo. Inutile il trasporto in ospedale, dove è morto poco dopo il ricovero.