Teramo, un operaio è precipitato dal tetto di uno stabilimento: è la seconda morte sul lavoro in pochi giorni nella zona

28 Settembre 2022 - 15.12

L’ennesima morte sul lavoro, la seconda in pochi giorni nel teramano: un operaio, impegnato nella bonifica dell’amianto, ha perso la vita dopo essere precipitato dal tetto di uno stabilimento a Notaresco. La vittima si chiamava Roberto Scipione, un 52enne originario di Basciano. L’uomo ha perso l’equilibrio cadendo per una decina di metri. È stato trasportato in condizioni disperate in ospedale dove è morto poco dopo.

Appena due settimane fa, un altro incidente nella stessa zona aveva causato la morte di un altro lavoratore, a Marina di Mosciano. Il 49enne Tonino Fanesi, residente a Giulianova, era impegnato nella manutenzione di un macchinario bloccato, in un’azienda metallurgica.