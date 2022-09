Brescia, un operaio schiacciato dal muletto in azienda: ricoverato in codice rosso

globalist

26 Settembre 2022 - 11.23

Preroll

Un operaio in provincia di Brescia è rimasto schiacciato da un muletto, nella Feralpi Siderurgica di Lonato sul Garda ed è stato ricoverato in codice rosso all’Ospedale Poliambulanza di Brescia per un trauma toracico. L’incidente sul lavoro è avvenuto intorno alle 8:10 in via Carlo Nicola Pasini e sul posto sono intervenuti i soccorsi di Areu con automedica e ambulanza oltre a carabinieri e Agenzia Tutela Salute.

OutStream Desktop