Il saluto del papà del piccolo Mattia: "Torneremo a girare in Vespa e a tirar baci"

24 Settembre 2022 - 11.25

Un saluto breve, ma struggente quello affidato a Facebook da Tiziano Luconi e rivolto al suo piccolo Mattia, il bambino di 8 anni disperso dopo l’alluvione nelle Marche e il cui corpo è stato ritrovato in un terreno nel Comune di Trecastelli (Ancona) dopo 8 giorni di ricerche.

“Torneremo a girare in Vespa e a tirar baci. Mattia saluta tutti, vi vogliamo bene”, ha scritto l’uomo sul social poco dopo il ritrovamento del corpo. A corredo del messaggio, Luconi ha postato una foto che lo ritrae insieme al figlio su una Vespa.

Il corpo del piccolo Mattia è stato rinvenuto a circa 13 chilometri di distanza da Farneto, la località di Castelleone di Susa in cui la sera del 15 settembre Mattia abbandonò l’automobile, trascinata dalla piena, insieme alla madre Silvia Mereu, uscendo dal finestrino. Il piccolo è stato trovato dai carabinieri e riconosciuto grazie alla maglietta che aveva indosso, anche se per l’ufficialità, si attende l’esame del Dna.



“Ormai le speranze sono finite”, aveva detto Luconi subito dopo la notizia del ritrovamento del corpo. “Ho sperato fino all’ultimo che lo trovassero vivo. Ora voglio solo ricordarlo come l’ho visto, quell’ultima sera. Ci si sente morire. È come dare una mazzata a una statua di cristallo”, aveva aggiunto l’uomo, come riporta Il Resto del Carlino.