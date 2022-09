Una candidata di FdI alle Regionali siciliane è stata arrestata

globalist

22 Settembre 2022 - 11.47

Arresti domiciliari per Barbara Mirabella, candidata alle Regionali, per un posto da deputata all’Ars, per Fratelli d’Italia, ex assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione nella giunta del Comune di Catania presieduta da Salvo Pogliese. L’arresto è avvenuto nell’ambito di un’inchiesta in cui sono coinvolti un medico e un imprenditore, per i quali il gip ha deciso una misura interdittiva. L’inchiesta è stata avviata dalla Squadra mobile della questura di Catania.

