Crolla una parte del Globe Theatre a Roma: 15 ragazzi feriti, 6 finiscono in ospedale

22 Settembre 2022 - 14.48

Dal crollo di una scalinata in legno sono stati coinvolti 15 studenti, tra i 16 e i 17 anni. Sei di questi sono stati trasportati in ospedale per le contusioni riportate.

Il crollo è avvenuto mentre i ragazzi stavano uscendo dal teatro dopo aver assistito a uno spettacolo. Sul posto al lavoro i vigili del fuoco.

“Dalle notizie appena apprese dall’Ares 118 dei ragazzi rimasti feriti in un parziale crollo al Globe Theatre, al momento due feriti lievi sono stati trasportati all’ospedale pediatrico Bambino Gesù e uno al Policlinico Gemelli”., fa sapere l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.