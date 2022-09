Marche, proseguono le ricerche dei due dispersi: poche speranze per Brunella e il piccolo Mattia

globalist

21 Settembre 2022 - 11.34

Preroll

Proseguono, nel Senigalliese, le ricerche delle due persone che risultano ancora disperse dopo l’ondata di maltempo che ha colpito le Marche nella notte del 15 settembre: Mattia Luconi, 8 anni, scomparso nel territorio di Castelleone di Suasa, e Brunella Schiù, 56 anni, trascinata via dalla piena mentre era a bordo della sua automobile a Barbara.

OutStream Desktop

Top right Mobile

L’auto di Brunella Chiu’, ritrovata ieri sera dai carabinieri nel torrente Nevola, è un ammasso di lamiere che si è fermato in prossimità di una sorta di passaggio a guado che collega la campagna di Corinaldo a ridosso del fiume. Una Bmw Serie 1, bianca e irriconoscibile, che l’alluvione del 15 settembre ha trascinato via per circa 7 chilometri assieme a Brunella – 56 anni – e alla figlia Noemi di 17. Il corpo senza vita della ragazza è stato ritrovato, Brunella invece è ancora tra gli scomparsi di questa tragedia che ha colpito le Marche. Oltre alla donna si cerca anche il piccolo Mattia di 8 anni. Nell’area del ritrovamento della macchina oggi si concentreranno le ricerche dei vigili del fuoco