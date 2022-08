Terremoto, scossa di grado 4.7 in Grecia: lo sciame sismico percepito anche in Sicilia

globalist

30 Agosto 2022 - 09.42

È stato registrato nella notte di ieri, alle 23.50, un terremoto di magnitudo 3.2 con epicentro a Bronte, in provincia di Catania. La profondità, stimata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, è stata di circa 15.2 Km.

La scossa fa parte di uno sciame sismico che ha capito il Catanese e l’Ennese: sono stati registrati, infatti, una ventina di eventi sismici in totale, quello più forte di magnitudo 3.5 verificatosi alle 21.41 a 8 chilometri a Sud-Ovest di Bronte.

Registrata anche una scossa in Grecia – Sempre dall’Ingv e dal servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, è stata registrata un’altra scossa, di magnitudo 4.7, nel mar Ionio, davanti alla costa ovest dell’isola greca di Leucade.

L’evento è stato rilevato alle 6:49 ora locale (le 5:49 in Italia), ed è stato avvertito fino in Puglia e Calabria. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose.