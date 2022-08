Cologne, un cadavere carbonizzato trovato nel bagagliaio di un suv: l'inquietante precedente

globalist

30 Agosto 2022 - 10.32

Preroll

Macabra scoperta quella avvenuta in una campagna tra Cologne e Palazzolo, in prossimità di via Albarello, dove il cadavere carbonizzato di una persona è stato rinvenuto nel bagagliaio di un’auto in fiamme.

OutStream Desktop

Top right Mobile

L’allarme per la vettura in fiamme è scattato attorno alle 13.30: l’intervento dei Vigili del Fuoco di Chiari e Palazzolo per domare il rogo avrebbe portato, stando alle prime informazioni raccolte, alla macabra scoperta di quello che si prefigura come un probabile omicidio.

Middle placement Mobile

I precedenti – La zona in cui è stata notata l’auto in fiamme, poco distante da Erbusco, è già stata teatro in passato di altri episodi drammatici. Il più recente è quello dell’omicidio passato alle cronache come delitto di Gorlago.

Dynamic 1

Chiara Alessandri aggredì in un garage del comune orobico Stefania Crotti, moglie dell’ex amante, per poi tentare di disfarsi proprio nella campagna di Erbusco di quello che riteneva il cadavere della donna, in realtà ancora in fin di vita. Diede fuoco alla rivale esanime, i cui resti semicarbonizzati furono rinvenuti di lì a poco.