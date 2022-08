Crotone, Davide è stato ridotto in fin di vita a causa di uno scambio di persona

globalist

25 Agosto 2022 - 10.12

Alla base dell’aggressione di Davide Ferrerio consumatasi a Crotone, che ha ridotto il 22enne in vacanza nella città in fin di vita, ci sarebbe uno scambio di persona.

È quanto hanno accertato le indagini della Procura della Repubblica, svolte dalla Squadra mobile di Crotone, in seguito alle quali è stato arrestato Nicolò Passalacqua. Davide è ora ricoverato, in coma, all’ospedale di Bologna.

Le immagini di videosorveglianza e la dinamica – Gli investigatori si sono concentrati sull’esame delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza e degli apparati cellulari dei soggetti coinvolti, oltre che sugli interrogatori. Ne è emerso un quadro sconcertante.

“Punito” al posto di un altro – Davide non conosceva il suo aggressore e Passalacqua stava cercando un uomo che, via social, aveva dato appuntamento a una sua amica minorenne. Davide Ferrerio è quindi stato coinvolto da un terzo soggetto, che l’ha utilizzato per distogliere l’attenzione del gruppo di Passalacqua, poi finito agli arresti. Sarebbero indagate anche due donne, madre e figlia, con l’accusa di favoreggiamento.