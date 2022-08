Soldatessa Usa investe e uccide un 15enne: il limite di alcool nel sangue è 4 volte superiore al consentito

globalist

Una soldatessa americana di 20 anni, nel weekend ha investito e ucciso un ragazzo di 15 anni a Porcia, in provincia di Pordenone. L’esito dell’alcoltest a cui si è sottoposta ha dato esito positivo: la cittadina americana era ubriaca, con un tasso di alcol nel sangue 4 volte sopra il limite consentito. Il quadro accusatorio nei confronti della 20enne non cambia radicalmente. ma si aggrava la sua posizione.

La giovane è agli arresti domiciliari all’interno della Base Usaf di Aviano, dove è in servizio, dopo l’arresto facoltativo, previsto dal codice penale, compiuto ieri dai carabinieri. Per lei l’accusa è quella di omicidio stradale, e nelle prossime ore dovrebbe tenersi l’udienza di convalida dell’arresto. Successivamente si capirà se la 20enne proseguirà il percorso giudiziario in Italia o nel suo Paese, come spesso accade in base ad accordi internazionali per i militari statunitensi all’estero.

Intanto sulla pista ciclabile di Porcia, nel luogo in cui Giovanni Zanier è stato travolto e ucciso, tante persone si fermano per un momento di silenzio o per posare un mazzo di fiori. Tra questi anche il sindaco del piccolo centro friulano, Marco Sartini, che ha invitato a evitare polemiche sul fatto che la sua amministrazione abbia deciso di spegnere l’illuminazione pubblica a partire dalle due di notte per consentire un risparmio energetico.