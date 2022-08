Giovane precipita in montagna e muore: stava recuperando il cellulare della fidanzata dopo un selfie

globalist

22 Agosto 2022

Un’ultima foto insieme con la didascalia che recita “La nostra maledetta ultima foto insieme. Sarai sempre con me, orsetto mio” è quanto pubblicato su Instagram da Sara Bragante, la fidanzata di Andrea Mazzetto, nella tarda serata di sabato.

Il giovane è caduto in un burrone per circa 80 metri pochi istanti dopo aver scattato la foto, perdendo la vita a 30 anni. Nel profilo Instagram di Andrea Mazzetto i momenti che hanno preceduto la tragedia, dove si vede il cammino di avvicinamento al suggestivo sperone ‘Altar Knotto’, in cui lui e la fidanzata Sara salgono sulle rocce per un selfie insieme con lo sfondo della sottostante Val D’Astico. A quanto appreso Andrea sarebbe precipitato per cercare di recuperare il suo cellulare, e non quello della fidanzata come si era ipotizzato inizialmente.

Gli ultimi attimi felici della coppia che si stava godendo i suggestivi scenari dell’altopiano di Asiago, dove si trovavano sabato 20 agosto per una gita e qualche momento di svago. Andrea Mazzetto, di Rovigo, aveva una ditta con il suo nome d’imbiancatura e decorazioni, molto conosciuto in città, figlio di papà Giovanni e mamma Rossana, aveva una sorella Marta e Enrico.