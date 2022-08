Un ragazzino in bici fermo sul ciglio della strada travolto da un'auto: morto

globalist

21 Agosto 2022 - 10.51

Preroll

Non ce l’ha fatta un ragazzino 15enne che la notte scorsa è stato travolto da un’autovettura mentre era in sella alla sua bicicletta, accostato su un lato della strada e vicino a una palazzina. È accaduto la scorsa notte, intorno alle 02:30, a Porcia in provincia di Pordenone. A guidare l’auto una cittadina americana che ha perso il controllo della vettura.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Sulle dinamiche dell’incidente è in corso un’indagine. La vittima si trovava assieme ad alcuni amici, a bordo strada, dove stava chiacchierando, ormai tutti prossimi al rientro a casa, quando è sopraggiunta la vettura. L’automobilista ha perso il controllo della vettura affrontando una rotatoria e ha travolto il ragazzino, che nell’impatto è stato sbalzato a una decina di metri di distanza.

Middle placement Mobile

I primi soccorsi sono stati portati dai Vigili del fuoco. Sul posto sono giunti anche un’ambulanza e un elicottero in grado di volare anche di notte. Quando i sanitari sono giunti sul luogo dell’investimento, il ragazzino era ancora vivo: è spirato nel tragitto verso il Pronto soccorso dell’ospedale di Pordenone.