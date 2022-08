Sasso Pisano, viene raggiunto da un proiettile nel corso di una sparatoria e muore

globalist

19 Agosto 2022 - 12.01

È morto un albanese 36 enne nel corso di una sparatoria in strada ingaggiata con degli altri connazionali a Sasso Pisano, una frazione del comune di Castelnuovo Vai di Cecina, in provincia di Pisa

La vittima sarebbe stata raggiunta da un colpo di pistola. L’area interessata dalla sparatoria è stata sigillata e presidiata dai Carabinieri, che indagano sulla vicenda. Almeno due persone sono in fuga.

L’uomo è stato colpito mentre si trovava in un’auto guidata da un’altra persona, la stessa che ha percorso alcune centinaia di metri per raggiungere un locale pubblico dove chiedere aiuto. Le persone presenti hanno tentato invano di rianimare l’albanese, che però è deceduto sul posto.

Gli spari sono stati esplosi intorno alle 19:30 lungo una strada fuori dal centro abitato. I due fuggitivi si sono allontanati a bordo di un’altra auto di colore scuro. La zona intorno al locale dove è stato dato l’allarme si trova nei pressi del cosiddetto Parco delle Fumarole, l’area della geotermia. Il luogo dell’omicidio è stato transennato.

Le ricerche delle due persone in fuga sono in corso in tutta l’Alta Val di Cecina, area interamente rurale con casolari isolati, molti boschi e un dedalo di strade secondarie da dove è possibile allontanarsi in tutte le direzioni. Il centro meno distante più noto è Volterra.