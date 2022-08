globalist

19 Agosto 2022 - 14.55

Si chiude con la prescrizione il caso dell’uomo condannato a due mesi e 20 giorni di carcere per aver rubato una monetina da un euro dalla Fontana di Trevi nel 2011.

La prescrizione, in appello, gli ha evitato la reclusione. È la storia di un 64enne, giudicato colpevole di furto aggravato in primo grado, che è riuscito a chiudere questa vicenda solo 11 anni dopo, quando è stato fissato il processo in secondo grado.