Pasian di Prato, 13enne investito e sbalzato lontano: ora è in gravi condizioni

16 Agosto 2022 - 11.43

È stato investito e ora è ricoverato in gravi condizioni un 13enne di Pasian di Prato, in provincia di Udine. Il ragazzino, sbalzato per una decina di metri è stato subito soccorso e portato all’ospedale Santa Maria della Misericordia. Le sue condizioni sono gravi. I carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

Il ragazzino stava attraversando la strada con la bici sulle strisce pedonali quando è stato investito. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, e tali rimangono dopo circa dodici ore: i sanitari gli hanno riscontrato un trauma cranico e la frattura di una gamba.

L’incidente è accaduto per l’esattezza nella frazione di Santa Caterina di Pasian di Prato, intorno alle 19:30 di lunedì. Il 13enne, dopo il volo è stato immediatamente soccorso dalle persone presenti e dalla stessa conducente dell’auto investitrice.