Drone precipita e ferisce una donna durante il concerto di Orietta Berti

globalist

16 Agosto 2022 - 11.27

Preroll

Momenti di paura e tensione in occasione del concerto di Orietta Berti tenutosi ad Agrigento.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Un drone in volo per alcune riprese dall’alto è precipitato tra il pubblico e una donna che stava assistendo allo spettacolo è rimasta ferita.

Middle placement Mobile

Da quanto si apprende, la spettatrice era seduta su una panchina – in piazza Giglia –quando è stata improvvisamente colpita dal piccolo velivolo, manovrato da un fotografo che stava riprendendo lo show dal cielo.

Dynamic 1

La donna è stata poi soccorsa e trasportata in ospedale per medicazioni e accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi.