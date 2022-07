Fedez ritorna in ospedale per una visita di controllo: "È andata..."

globalist

28 Luglio 2022 - 16.24

Preroll

Fedez ritorna in ospedale, prima delle vacanze, per una visita di controllo nella stessa struttura in cui è stato operato quattro mesi fa. “Visita di controllo prima delle vacanze andata. Per sempre grato a tutto lo staff del reparto “pancreas” del professor Falconi” sono le parole che il rapper ha pubblicato in una storia su Instagram accanto a uno scatto in cui è abbracciato al suo medico.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Prima di partire per le ferie estive assieme alla famiglia il cantante si è sottoposto ad un check up di routine a seguito del suo intervento, col fine di provare le sue buone condizioni di salute. La visita fortunatamente ha confermato le aspettative. Epilogo che, a seguito della delicata operazione di asportazione di un tumore al pancreas, era ipotizzabile vedendo come Fedez fosse grintoso in occasione del concerto di beneficenza tenutosi un mese fa a Milano assieme a J-ax.

Middle placement Mobile

Il rapper milanese era stato ricoverato il 22 marzo presso il San Raffaele a seguito della diagnosi di un cancro raro, ma fortunatamente operabile e curabile. La sua ripresa è stata però veloce, e ora Fedez è in ottime condizioni è può godersi un meritato momento di relax assieme alla famiglia.