Termoli, muore in ospedale in attesa del tampone molecolare: i risultati sono arrivati solo dopo il suo decesso

27 Luglio 2022 - 15.57

Era arrivato in ospedale a Termoli martedì sera con sintomi covid, febbre alta e tosse. Dopo essere risultato positivo al test rapido antigenico il trasferimento al Cardarelli di Campobasso, unico hub in Molise dotato dell’apposito reparto d terapia intensiva, è stato però intralciato dai lunghi tempi d’attesa per i risultati del tampone molecolare. Risposta che è arrivata solo questa mattina, confermando la positività dell’uomo, un residente nel comune di Montenero di Bisaccia di 80 anni. Stanotte però l’uomo, ricoverato nella medicina d’urgenza del presidio termolese che non dispone di area covid, è deceduto per l’aggravarsi del quadro clinico.

Il paziente, secondo quanto si apprende da fonti ospedaliere, era apparso subito grave ed era stato immediatamente sottoposto a tac toracica che aveva confermato l’esito del tampone molecolare rapido. Tuttavia una disposizione dell’azienda sanitaria regionale (Asrem), in vigore da una settimana, impone che per il trasferimento nella Terapia Intensiva Covid del Cardarelli di Campobasso occorra il test molecolare processato nel laboratorio di biologia molecolare del Cardarelli. Il risultato del tampone è arrivato questa mattina, quando il paziente era già deceduto. «Incredibile che a Termoli non si possano eseguire tamponi molecolari, ci sarebbero tutte le condizioni» commenta il patologo clinico del San Timoteo Giancarlo Totaro.