Caldo record, temperature in calo al Nord: rischio maltempo nelle prossime ore

27 Luglio 2022 - 09.41

Al Nord Italia è iniziato il maltempo, con il caldo afoso delle ultime settimane in netta diminuzione, almeno nelle regioni settentrionali. È previsto sull’Italia un flusso di correnti occidentali associate ad aria più fresca in quota, una situazione che favorirà lo sviluppo di temporali non solo al Nord ma anche su parte delle zone interne del Centro-Sud e lungo il versante adriatico. Il caldo resterà intenso all’estremo Sud mentre si attenuerà leggermente nelle regioni settentrionali e centrali.

Nei prossimi giorni il tempo resterà instabile al Nord, lambito da alcune perturbazioni in transito sull’Europa centrale, con temperature vicine alle medie stagionali; in particolare, venerdì un’altra perturbazione (la n.6 del mese) potrebbe dar luogo ad episodi temporaleschi più diffusi. Il tempo sarà più stabile e caldo al Centro-Sud, a parte qualche temporale pomeridiano in sviluppo in Appennino.