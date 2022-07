Uccisero il piccolo Evan a forza di botte: ergastolo alla madre e al suo compagno

globalist

22 Luglio 2022 - 19.41

Una storia terribile: massima pena per Letizia Spatola e Salvatore Blanco: la Corte di Assise di Siracusa ha emesso la sentenza sul caso della morte di Evan Lo Piccolo, avvenuta il 17 agosto 2020 a Modica.

La madre del piccolo e quello che era al momento dell’accaduto il suo compagno sono stati condannati entrambi all’ ergastolo . Secondo l’accusa a uccidere il piccolo sarebbero state le botte continue da parte della coppia.

La sentenza – La decisione definitiva della Corte di Assise di Siracusa sul caso della morte di Evan Lo Piccolo, avvenuta quando il bimbo aveva appena 21 mesi, è arrivata dopo una camera di consiglio durata qualche ora. Al momento dell’emissione della sentenza Spatola era in aula, Blanco invece era collegato dal carcere di Vibo Valentia dove è detenuto.

“Ergastolo con isolamento diurno per un anno e perdita della responsabilità genitoriale per la madre”, era stata la richiesta dei pm di Siracusa nella precedente udienza del processo. Secondo i magistrati non reggerebbe la difesa portata avanti da Spatola, che ha da sempre sostenuto di essere vittima delle violenze del compagno.

La procura di Siracusa aveva chiesto il carcere a vita sia per la madre del bimbo, attualmente agli arresti domiciliari, che per il compagno Salvatore Blanco, già in carcere fuori Regione.

Il caso – Alla sua morte Evan aveva appena 21 mesi . Il giorno in cui è scomparso fu la madre a chiamare il 118, ma all’arrivo all’ospedale di Modica non c’era più nulla da fare. Il piccolo è morto poco dopo essere stato ricoverato. Il suo corpo era coperto da lividi.