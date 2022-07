Muore accoltellato a 17 anni, la polizia sospetta di un 15enne: è avvenuto in provincia di Foggia

globalist

19 Luglio 2022 - 09.26

Francesco Pio D’Augelli, un giovane di 17 anni, è morto dopo essere stato accoltellato all’addome a San Severo in provincia di Foggia. Il delitto è stato compiuto lunedì sera intorno alle 21:30 vicino all’abitazione della vittima, in via Lucera. Il giovane è stato trovato riverso sull’asfalto con una profonda ferita al fianco sinistro.

Sarebbe stato un ragazzino di 15 anni ad accoltellare a morte Francesco Pio D’Augelli, è l’ipotesi al vaglio della polizia che stanno cercando il minorenne che da ieri sera risulta irreperibile. Stando a una prima ipotesi il delitto sarebbe maturato per motivi passionali e in particolare per la gelosia per una ragazzina, fidanzata del 17enne.

I due sabato scorso avrebbero avuto un litigio nel corso del quale il 15enne avrebbe minacciato di morte il 17enne. Ieri sera ci sarebbe stato una nuova lite: il 15enne avrebbe accoltellato Francesco Pio D’Augelli che, ferito ha percorso una decina di metri prima di accasciarsi a terra. Sono stati alcuni passanti a chiamare il 118, la vittima è morta, però, durante la corsa in ospedale. Gli agenti di polizia sono ancora alla ricerca dell’arma del delitto.