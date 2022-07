Braccagni, auto finisce su un gruppo di ciclisti: 4 morti e 6 feriti, l'autista ha avuto un malore

globalist

14 Luglio 2022 - 15.33

A Braccagni, in provincia di Grosseto quattro ciclisti sono morti e almeno altri 4 sono rimasti feriti, a causa di un drammatico incidente avvenuto nella tarda mattinata. Un’auto ha investito un gruppo di ciclisti che percorreva via Aurelia Vecchia: 4 di loro sono morti. Sul posto sono arrivate diverse ambulanze del 118, carabinieri e vigili del fuoco. L’ipotesi è che la persona che era al volante sia stata colta da malore.

Il racconto di una testimone: “L’auto ha invaso la corsia opposta”

“Stavamo rientrando da un giro in bici a Massa Marittima ed eravamo tutti in fila quando ho visto la macchina che poi ci ha travolto che si spostava: all’inizio ho pensato che avesse trovato un ostacolo o dovesse svoltare, poi ha invaso la corsia opposta ed ha travolto chi era dietro di me. Io mi sono salvata perché ero nella parte davanti del gruppo”. Così Maura Naldini, una delle componenti del gruppo di cicloamatori che questa mattina intorno a mezzogiorno è stato travolto da un Suv nei pressi di Braccagni, nel comune di Grosseto, racconta la tragedia che è costata la vita a quattro persone. “A quel punto – ha proseguito la ciclista – ho sentito un gran frastuono e subito dopo mi sono resa conto della strage. Siamo un gruppo di amici con la passione per la bicicletta ed eravamo partiti tutti insieme questa mattina per un giro in bici come facciamo spesso durante la settimana”.